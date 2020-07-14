الرئيس عباس يُهنئ الرئيس ماكرون بالعيد الوطني ويثمن مواقف فرنسا الدعمة لقضيتنا

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بالعيد الوطني للجمهورية.



وتمنى في برقيته، موفور الصحة والسعادة للرئيس ماكرون، ولفرنسا وشعبها الصديق، المزيد من التقدم والرخاء، معرباً عن اعتزازه الكبير بعلاقات الصداقة التاريخية والتقدير المتبادل التي تجمع البلدين والشعبين.



وثمن الرئيس مواقف فرنسا التضامنية، الداعمة لشعبنا ولقضيته العادلة، من أجل نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة على أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.



وأشاد بشجاعة وحكمة الرئيس الفرنسي في قيادة بلده وشعبه نحو النجاح في السيطرة على انتشار فيروس (كورونا).