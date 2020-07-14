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الصين: تصريحات أمريكا بشأن التهديدات في بحر الصين الجنوبي غير مبررة إطلاقاً

الصين: تصريحات أمريكا بشأن التهديدات في بحر الصين الجنوبي غير مبررة إطلاقاً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن التصريحات الأمريكية، بشأن تهديدات بكين في بحر الصين الجنوبي "غير مبررة إطلاقاً".

وقالت السفارة في بيان نقلته (سبوتنك): "إن الولايات المتحدة ليست دولة تشارك بشكل مباشر في النزاعات، ومع ذلك فقد تستمر بالتدخل في هذه القضية".

وأضاف البيان: "أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 13 تموز/ يوليو 2020 بيانا يتجاهل جهود الصين ودول الآسيان من أجل السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، ويشوه عن قصد الحقائق والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشان قانون البحار، ويضخم الوضع في المنطقة ويحاول بث الفتنة بين الصين والدول الأخرى، هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويعارضها الجانب الصيني بشدة".

وأفاد البيان: "بحجة الحفاظ على الاستقرار، تستعرض (واشنطن) عضلاتها وتثير التوتر وتحرض على المواجهة في المنطقة".

هذا وأعلن زير الخارجية مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستتعامل مع سعي بكين للحصول على الموارد في بحر الصين الجنوبي بوصفه أمراً غير مشروع.

وقال بومبيو في البيان، "نحن نوضح مطالبات بكين بالموارد البحرية في القسم الأكبر من بحر الصين الجنوبي غير مشروعة تماماً، وكذلك حملة الاستقواء للسيطرة عليها".

ودانت وزارة الدفاع الأمريكية مطلع تموز/ يوليو الجاري إجراء الصين مناورات عسكرية في مياه أرخبيل باراسيل المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، معتبرة أن من شأن هذه المناورات أن "تزيد من زعزعة استقرار" الوضع في المنطقة التي تتنازع السيادة عليها كل من الصين وفيتنام وتايوان.

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