11 دولة أوروبية تطالب بوريل بتجهيز ردود الفعل على ضم الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

بعث وزراء خارجية 11 دولة أوروبية، يوم الجمعة الماضي، رسالة عاجلة إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يحثونه على التعجيل بتجميع قائمة الردود المحتملة على ضم الضفة الغربية، وتطبيق السيادة الإسرائيلية فيها.



وبحسب صحيفة (هآرتس) التي أوردت النبأ، أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم من أن "نافذة الردع تنغلق بسرعة".



وأوضحت الصحيفة، أن الرسالة موقعة من وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا.