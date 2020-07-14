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أبو بكر: الاشتباه بإصابة أسير ثانِ بفيروس (كورونا) ونخشى تفشي الفيروس بالسجون

أبو بكر: الاشتباه بإصابة أسير ثانِ بفيروس (كورونا) ونخشى تفشي الفيروس بالسجون
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى، أن الأسير المصاب بفيروس (كورونا) كمال أبو وعر، موجود الآن في مستشفى (اساف هروفيه) حيث قام الأطباء بفتح ثقب في حنجرته، لتمديد أنبوب تنفس اصطناعي، نظرًا لإصابته بسرطان في الحنجرة.

وقال أبو بكر لـ"دنيا الوطن": إنه يوجد شكوك إسرائيلية، بإصابة الأسير عمر محمود في سجن (النقب)، وستخرج نتائج التحاليل خلال ساعات، حيث إن السجانين الإسرائيليين هم المتسببون بنقل العدوى.

وأوضح أنه بدأ فيروس (كورونا) بالتفشي في السجون، وبالأمس وزارة الصحة الإسرائيلية، حذرت ولأول مرة من تفشي الفيروس داخل السجون، سواءً سجون الأسرى الفلسطينيين، أو الأسرى الجنائيين، لأن الوباء انتشر بشكل موسع في صفوف جنود الجيش والشرطة في إسرائيل، وهذا قد يمتد إلى الأسرى.

وحذر أبو بكر، من مأساة إمكانية انتشار الفيروس في السجون لعدة أسباب، ومنها: ضيق غرف السجون، والاكتظاظ، وعدم وجود أي مقومات صحية داخل الأقسام، مشيرًا إلى أنهم ناشدوا المؤسسات الدولية، بما فيها الصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، حيث طُلب منهم إرسال طواقم طبية دولية، وتسهيل زيارة وفد طبي فلسطيني إلى السجون للاطلاع على أوضاع جميع الأسرى، بما فيهم الأسرى المرضى وكبار السن.

وفي سياق الاعتداء على الأسرى بسجن (عوفر)، قال اللواء أبو بكر: إنه تم اقتحام قسم 16 في السجن، مرتين، وتم استخدام الغاز، والكلاب البوليسية، ما أدى لإصابة أحد الأسرى بجروح بعد اعتداء كلب عليه، وأيضًا تم عزل أسيرين، لافتًا إلى أن الأسرى أرجعوا وجبات الطعام، ولم يخرجوا إلى (الفورة).

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