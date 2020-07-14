تحطم مقاتلة أمريكية (إف 16) أثناء هبوطها في ولاية نيومكسيكو

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أن مقاتلة من نوع (إف 16 فايبر) تحطمت أثناء هبوطها، مساء الاثنين، في قاعدة "هولمان" الجوية في ولاية نيومكسيكو.



وقالت القوات الجوية في بيان على صفحتها في (فيسبوك): إن المقاتلة تابعة للسرب 49، تحطمت أثناء محاولتها الهبوط، مشيرة إلى أن الطيار، تمكن من القفز بالمظلة، وأصيب بجروح خفيفة، ويُعد هذا الحادث هو الخامس من نوعه خلال الأشهر الأخيرة.