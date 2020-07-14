الأسير المقدسي عصام أبو غربية يعانق الحرية

افرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن الأسير المقدسي عصام أنور أبو غربية (23 عاماً) بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة خمس سنوات ونصف.







وكان الأسير عصام، قد اعتقل بتاريخ 15/1/2015 ودانته المحكمة الاحتلالية، بالعضوية في مجموعة تابعة لحركة (فتح) ومشاركته في عدة نشاطات.

رام الله - دنيا الوطنويذكر، أن الأسير عصام، تنقل في عدة سجون، وتحرر من سجن (النقب الصحراوي).