الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المستهلك يُسجل انخفاضاً مقداره 0.47% خلال حزيران

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال جهاز الإحصاء: إن أسعار السلع الأساسية، تراجعت ضمن مجموعة المواد الغذائية، يدفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين؛ ليسجل انخفاضاً مقداره 0.47% خلال شهر حزيران/ يونيو 2020 مقارنة مع شهر أيار/ مايو 2020، بواقع 1.18% في قطاع غزة، وبمقدار 0.31% في الضفة الغربية**، وبانخفاضٍ طفيفٍ مقداره 0.06% في القدس J1*.



وقالت إن السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لتراجع أسعار الخضروات المجففة بمقدار 14.15%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.92%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.89%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.91%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.36%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.51%، وأسعار البيض الطازج بمقدار 1.33%، وأسعار الغاز بمقدار 1.10%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.86%، و"الديزل" بنسبة 7.57%.



وقالت: إن هناك تراجعاً حاداً في أسعار الخضار والفواكه الطازجة في فلسطين؛ حيث بلغ متوسط سعر كل من البصل الجاف 3 شيكل/1 كغم، البطاطا 2.5 شيكل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة 3.5 شيكل/1كغم، خيار بلدي 4 شيكل/1كغم، موز كبير الحجم 4 شيكل/1كغم، البطيخ 2 شيكل/1كغم، كما تراجع سعر البيض ليصل بالمتوسط الى 14 شيكل/2كغم، والدجاج الطازج 13 شيكل/1كغم.



وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2020 مع شهر حزيران 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.95%، بواقع 1.98% في الضفة الغربية**، وبمقدار 1.97% في قطاع غزة، وبمقدار 0.93% في القدس J1.



الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.18% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 27.37%، وأسعار البيض الطازج بمقدار 13.17%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 8.72%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.66%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 7.05%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 5.21%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 3.05%، وأسعار الغاز بمقدار 1.71%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.46%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.90%، و"الديزل" بنسبة 7.82%.



وسجلت الأسعار في قطاع غزة تراجعاً حاداً وخاصة في أسعار الدواجن، البيض، واللحوم الحمراء؛ حيث بلغ متوسط سعر كل من الدجاج الطازج 14 شيقل/1كغم، البيض 9 شيقل/2كغم، لحم الغنم الطازج مع العظم 50 شيقل/1كغم، لحم العجل الطازج 35 شيكل/1كغم، كما تراجعت السلع الاساسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة؛ فقد بلغ متوسط سعر كل من البصل والبطيخ 1 شيكل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والخيار البلدي والبطاطا 2 شيكل/1كغم، والموز كبير الحجم 3 شيكل/1كغم، كما تراجعت أسعار الغاز لتسجل الاسطوانة بالمتوسط 57 شيقل/12كغم.



كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.31% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.71%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.83%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.97%، وأسعار البطاطا بمقدار 2.29%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.20%، وأسعار الغاز بمقدار 0.96%، على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 8.53%، و"الديزل" بنسبة 7.82%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 4.92%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.49%.



تراجعت أسعار السلع الاساسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة في الضفة الغربية ولكن بوتيرة اقل مما هي عليه في قطاع غزة؛ فقد بلغ بالمتوسط سعر كل من البصل والبطاطا 3 شيكل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والموز كبير الحجم 4 شيكل/1كغم، الخيار البلدي 5 شيقل/1كغم، البطيخ 2 شيكل/1كغم. كما تراجع سعر الغاز لتسجل الاسطوانة بالمتوسط 61 شيكل/12كغم، في حين ارتفع سعر الدجاج الطازج ليبلغ بالمتوسط 13 شيكل/1كغم، والبيض الطازج 15 شيكل/2كغم.



وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.06% خلال شهر حزيران 2020 مقارنة مع شهر أيار 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 20.63%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.20%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 10.10%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 6.05%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.19%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 11.54%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 9.70%، و"الديزل" بنسبة 2.94%، وأسعار الأسماك الحية الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 2.61%، وأسعار البيض الطازج بنسبة 2.11%.



لا تزال الأسعار في القدس J1* أدنى مما هي عليه قبل جائحة كورونا، حيث تراجعت أسعار السلع الرئيسية ضمن مجموعة الخضار والفواكه الطازجة؛ حيث بلغ متوسط سعر كل من البصل الجاف والبطيخ 3 شيكل/1كغم، الخيار البلدي 4 شيكل/1كغم، بندورة عناقيد حبة كبيرة والموز كبير الحجم 5 شيكل/1كغم، والبطاطا 2.50 شيكل/1كغم، على الرغم من ارتفاع بعض أسعار السلع خاصة لسلعتي الأرز والبيض فقد ارتفع سعر أرز حبة قصيرة الشقحة فئة 1 كغم ليبلغ بالمتوسط 10 شيقل/1كغم، والبيض الطازج 24.50 شيكل/2كغم.