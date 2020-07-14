جراء انتشار (كورونا) فيها.. الصحة الإسرائيلية تُطالب بتشديد الإجراءات بالسجون





وفي رسالة من نائب مدير عام وزارة الصحة، إيتامار غروتو إلى مدير عام وزارة الأمن الداخلي، موشيه شيكو إدري، قال: إنه ينبغي تشديد الإجراءات، بينما وافق على إجراء 2600 عملية تفتيش وفحص أسبوعية داخل السجون؛ لكشف المصابين.





وأوضحت القناة 7 الإسرائيلية، أن رسالة غرورتو، جاءت على خلفية إصابة 4 معتقلين بفيروس (كورونا) في مركز حجز أبو كبير في تل أبيب، وأسير فلسطيني في سن (جلبوع)، و6 حراس آخرين في مركز اعتقال، وتم على إثر ذلك إغلاقها، وإجراء تنقلات فيها لتعقيمها وتطهيرها من الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الصحة الإسرائيلية، بتشديد الإجراءات الوقائية في السجون، بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس (كورونا) فيها، بين المعتقلين والمحتجزين.