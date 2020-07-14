أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنشهدت أسعار الدجاج واللحوم استقرارها في أسواق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.1ك = 36 شيكلبتلو: 1ك = 40 شيكلضاني: 40 – 45 شيكلفوارغ: 10 – 15 شيكلمنظف وصافي: 25 شيكلطبق البيض: 10 – 11 شيكل1ك = 8 شيكلصدر: 18 شيكلفخذ: 10 شيكلدبوس: 12 شيكلشيش: 18 شيكلجناح: 8 شيكلكبدة: 15 شيكل1ك = 9 شيكلصدر: 1ك = 15 شيكلفخد أنثى: 11 شيكلفخد ذكر: 10 شيكلجناح: 7 شيكلسردين بزرة: 3 شيكلو4 ك = 10 شيكلسردين وسط: 7 شيكلسردين وسكمبلة مشكل: 10 شيكلدنيس: 33 – 35 شيكلفريدي: 20 – 25 شيكلفريدي بلدي: 40 – 55 شيكللوكس صخري صغير: 30 شيكلطرخونة كبير: 35 شيكلسكمبلة وسط: 8 شيكلسويسي: 25 شيكلمليطة: 28 شيكلصرّوص: 15 شيكل