وفاة رضيع (12 يوماً) بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة رضيع (12 يوماً) من بلدة يطا في محافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأفادت الصحة في تصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة على ّ(فيسبوك)، ما رفع عدد الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس إلى 45.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن وفاة رضيع (12 يوماً) من بلدة يطا في محافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأفادت الصحة في تصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة على ّ(فيسبوك)، ما رفع عدد الوفيات في فلسطين بسبب الفيروس إلى 45.
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