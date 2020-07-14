وزارة الأسرى تُطلق نداء استغاثة عاجلاً لإنقاذ حياة الأسرى بسجن (عوفر)

شرع الأسرى بخطوات احتجاجية، منها التكبير والطرق على الأبواب.



رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، نداء استغاثة لكافة أحرار العالم، ولكافة المؤسسات الدولية؛ للتحرك العاجل والفوري من أجل الدفاع عن الأسرى بسجن (عوفر) والذين يتعرضون لهجمة شرسة وممنهجة منذ الليلة الماضية، وحتى هذه اللحظات.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء 7/14 أنها تطلق هذه الاستغاثة العاجلة لكافة أحرار العالم، ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية من أجل الوقوف عند مسؤولياتهم، والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسرى فى (عوفر) والذين يتعرضون لانتهاكات صارخة من قبل الاحتلال، حيث شهد سجن (عوفر) العام الماضي عملية قمع واسعة، اعتبرت الأعنف منذ سنوات، أُصيب خلالها عشرات الأسرى.وطالبت الوزارة من المجتمع الدولي، ألا يتعامل مع أسرانا على أنهم مجرد أرقام وإحصائية صماء، فكل واحد منهم يحمل قصة وحياة وحرية سطا عليها الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة التحرك والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عنهم جميعاً، ووقف الانتهاكات بحقهم.يذكر، بأن قوات القمع التابعة للاحتلال، اقتحمت أمس سجن (عوفر)، ونفذت عملية قمع واسعة فيه، ورشت الأسرى بالغاز، وتعتبر هذه هي عملية القمع الثانية التي ينفذها الاحتلال منذ فجر الأمس، فقد اقتحمت قوات القمع قسم 16 فجراً، وعلى إثرها،