عاجل

  • حماس: المساس بالأقصى إشعال للحرب

  • الإمارات: الموعد الجديد لإطلاق مهمة مسبار الأمل نحو المريخ سيكون 17 يوليو الجاري

  • الإمارات تعلن تأجيل مهمة إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ من اليابان نظرا للأحوال الجوية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، بعد دهم وتفتيش منازلهم، والتخريب في محتوياتها، وإرهاب ساكنيها.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة شبان من رام الله، أثناء مشاركتهم في أعمال البحث عن مواطنة، فقدت آثارها في أحراش جيبيا القريبة من بيرزيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال، اعتقلوا المواطنة قرب مستوطنة (حمليش) ثم تمكنت من الفرار منهم، فيما اعتقلت الشبان الأربعة بشكل متفرق، بينهم الشاب وسام العيسوي من بيرزيت.

ودهمت قوة من جيش الاحتلال، بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت الشاب مجاهد فليح، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

من جانب آخر، اقتحمت قوة للاحتلال بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بعدد كبير من الجنود المشاة، واعتقلت الشقيقين حمادة حسن الخطيب (30 عاماً)، وعمر حسن الخطيب (24 عاماً)، بعد تفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من الشبان مصطفى أبو سنينة، وأمير المالكي، وحاتم وعبد بشيتي من شارع الوادي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

فيما أصيب عدة مواطنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة، ببلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت الشاب أنس عوني أبو بلحة (25 عاماً)، بعد أن دهمت منزل والده وفتشته.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأطلق خلالها الشبّان مفرقعات نارية صوب برجٍ لقوات الاحتلال على مدخل البلدة. 

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ظافر سامي زقزوق من بلدة الجديدة، بعد أن اقتحمت منزل ذويه وفتشته.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عبد الله حسن صبح من بلدة برقين، على حاجز عسكري، أقامته قرب قرية كفيرت الليلة الماضية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بعد عمليات دهم واقتحام للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

أخبار ذات صلة

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

وفاة رضيع (12 يوماً) بفيروس (كورونا) في فلسطين

وفاة رضيع (12 يوماً) بفيروس (كورونا) في فلسطين

(حماس): المساس بالأقصى إشعال للحرب

(حماس): المساس بالأقصى إشعال للحرب

وزارة الأسرى تُطلق نداء استغاثة عاجلاً لإنقاذ حياة الأسرى بسجن (عوفر)

وزارة الأسرى تُطلق نداء استغاثة عاجلاً لإنقاذ حياة الأسرى بسجن (عوفر)

تحذيرات الصحة من تفشي (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين تتصدر الصحف الإسرائيلية

تحذيرات الصحة من تفشي (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين تتصدر الصحف الإسرائيلية

الاحتلال يُغلق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم

الاحتلال يُغلق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم

النضال الشعبي تدعو للانتقال من السلطة للدولة بإعلان دستوري وتشكيل مجلس تأسيسي

النضال الشعبي تدعو للانتقال من السلطة للدولة بإعلان دستوري وتشكيل مجلس تأسيسي

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض في ياسوف

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض في ياسوف

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

وزارة الأسرى تُطلق نداء استغاثة عاجلاً لإنقاذ حياة الأسرى بسجن (عوفر)

وزارة الأسرى تُطلق نداء استغاثة عاجلاً لإنقاذ حياة الأسرى بسجن (عوفر)

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يُغلق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم

الاحتلال يُغلق محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم

النضال الشعبي تدعو للانتقال من السلطة للدولة بإعلان دستوري وتشكيل مجلس تأسيسي

النضال الشعبي تدعو للانتقال من السلطة للدولة بإعلان دستوري وتشكيل مجلس تأسيسي

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض في ياسوف

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض في ياسوف

غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات خلال 24 ساعة

غزة: خمسة حوادث سير نتج عنها ثلاث إصابات خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل شقيقين من حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يعتقل شقيقين من حزما شمال شرق القدس

منوعات

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

مسلسل بيئة شامية بطلته &#34;متحولة جنسيا&#34;

مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا"

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

توقيف مغنية جزائرية بسبب ما وثقته داخل مستشفى

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

محلل سياسي عراقي يضع مذيعة العربية ميسون عزام بموقف محرج على الهواء

مأساة جديدة تحل بعائلة &#34;ملك الروك&#34;.. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مأساة جديدة تحل بعائلة "ملك الروك".. انتحار حفيد إلفيس بريسلي

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

مي العيدان تهاجم محمد رمضان بسبب جرأة زوجته معه في السيارة

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

ضبط ستة متهمين بالتحرش بالفنانة هنا الزاهد

&#34;اعتبروني اعتزلت&#34;.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

"اعتبروني اعتزلت".. لطفي لبيب يكشف تفاصيل وضعه الصحي بعد إصابته بجلطة

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

محمد وزيري يكشف تاريخ زواجه من هيفاء وهبي وسبب عدم إعلانه

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

عربي

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص &#34;سد النهضة&#34;

شاهد: مصر تُحدد الخط الأحمر بخصوص "سد النهضة"

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مصر: تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية جنوب السعودية

الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية جنوب السعودية