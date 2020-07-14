تحذيرات الصحة من تفشي (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين تتصدر الصحف الإسرائيلية

- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد إلى 40,248 إصابة، والوفيات 365 حالة.





- وحدة التحقيقات الخاصة بعناصر الشرطة (محاش)، حول مقتل إياد الحلاق: الكاميرات لم تكن موصولة.



القناة 12 الإسرائيلية:





- ملك الأردن عبد الله الثاني: "أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب لتطبيق الضم بالضفة، غير مقبولة علينا".





ملك الأردن: "الضم سيقضي على فرصة التوصل للسلام، وحل إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67".



القناة 11 الإسرائيلية – كان:





- وزارة الصحة الإسرائيلية، تحذر من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) داخل السجون الإسرائيلية.





- وزارة الصحة الإسرائيلية، تطالب مصلحة السجون، أن تحث السجانين والضباط على الالتزام بالتعليمات.



القناة 7 الإسرائيلية:





- (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية: 59 ألف مواطن أمريكي اصيبوا بالفيروس، و400 ألف ماتوا.





- إخضاع العشرات من الأسرى والسجانين في سجن (النقب)، للعزل، بعد إصابة اثنين من السجانين بـ (كورونا).



هآرتس:





- وزراء خارجية 11 دولة أوروبية، طالبوا الاتحاد الأوربي تجهيز قائمة ردود الفعل الأوربية على تطبيق الضم.





- مصنع إعادة تدوير القمامة بالقدس، أجبر العمال الفلسطينيين على المبيت في المصنع، لمدة 4 أيام، خوفاً من إغلاق الضفة.



يديعوت:





- استعدادات في إسرائيل، عشية اتخاذ محكمة الجنايات الدولية أي قرارات ضد قادة أو ضباط إسرائيليين.





- إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة، بعد انفلات رصاصة، خلال تدريبات جرت بالأمس في غور الأردن.



معاريف:





- العميد احتياط أمير هسكل، يعلن عن تنظيم تظاهرة كبيرة ضد الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، في شارع بلفور.





- الجيش الإسرائيلي يسعى لرفع عدد وكفاءة الضابطات النساء في الوحدات القتالية المختلطة بالجيش.



والا الإسرائيلية:





- بلغ عدد الجنود المصابين بـ (كورونا) في الجيش 568 جندياً من النظامي والاحتياط، وارتفع عدد المحجورين إلى 12,130 جندياً.





- (كورونا) في العالم: ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 13,240,434 إصابة، والوفيات 575,601 حالة.

رام الله - دنيا الوطنارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، وتحذيرات وزارة الصحة من تفشي الفيروس في السجون الإسرائيلية، وتصريحات ملك الأردن حول "الضم"، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.