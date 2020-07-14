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شؤون فلسطينية

تحذيرات الصحة من تفشي (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين تتصدر الصحف الإسرائيلية

تحذيرات الصحة من تفشي (كورونا) بين الأسرى الفلسطينيين تتصدر الصحف الإسرائيلية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، وتحذيرات وزارة الصحة من تفشي الفيروس في السجون الإسرائيلية، وتصريحات ملك الأردن حول "الضم"، تصدرت العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم. 

القناة 13 الإسرائيلية:
- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفع عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد إلى 40,248 إصابة، والوفيات 365 حالة.

- وحدة التحقيقات الخاصة بعناصر الشرطة (محاش)، حول مقتل إياد الحلاق: الكاميرات لم تكن موصولة. 

القناة 12 الإسرائيلية:

- ملك الأردن عبد الله الثاني: "أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب لتطبيق الضم بالضفة، غير مقبولة علينا".

 ملك الأردن: "الضم سيقضي على فرصة التوصل للسلام، وحل إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67".   

القناة 11 الإسرائيلية – كان:

- وزارة الصحة الإسرائيلية، تحذر من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) داخل السجون الإسرائيلية.

- وزارة الصحة الإسرائيلية، تطالب مصلحة السجون، أن تحث السجانين والضباط على الالتزام بالتعليمات. 

القناة 7 الإسرائيلية:

- (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية: 59 ألف مواطن أمريكي اصيبوا بالفيروس، و400 ألف ماتوا.

- إخضاع العشرات من الأسرى والسجانين في سجن (النقب)، للعزل، بعد إصابة اثنين من السجانين بـ (كورونا).

 هآرتس:

- وزراء خارجية 11 دولة أوروبية، طالبوا الاتحاد الأوربي تجهيز قائمة ردود الفعل الأوربية على تطبيق الضم.

- مصنع إعادة تدوير القمامة بالقدس، أجبر العمال الفلسطينيين على المبيت في المصنع، لمدة 4 أيام، خوفاً من إغلاق الضفة. 

يديعوت:

- استعدادات في إسرائيل، عشية اتخاذ محكمة الجنايات الدولية أي قرارات ضد قادة أو ضباط إسرائيليين.  

- إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة، بعد انفلات رصاصة، خلال تدريبات جرت بالأمس في غور الأردن. 

معاريف:

- العميد احتياط أمير هسكل، يعلن عن تنظيم تظاهرة كبيرة ضد الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، في شارع بلفور.

- الجيش الإسرائيلي يسعى لرفع عدد وكفاءة الضابطات النساء في الوحدات القتالية المختلطة بالجيش. 

والا الإسرائيلية:

- بلغ عدد الجنود المصابين بـ (كورونا) في الجيش 568 جندياً من النظامي والاحتياط، وارتفع عدد المحجورين إلى 12,130 جندياً.

- (كورونا) في العالم: ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 13,240,434 إصابة، والوفيات 575,601 حالة.

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