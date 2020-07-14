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مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين

مجلس النواب الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل العسكري لحماية الأمن القومي للبلدين
مجلس النواب الليبي
رام الله - دنيا الوطن
طالب مجلس النواب الليبي، برئاسة المستشار عقيلة صالح، المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، دولة مصر بالتدخل العسكري؛ لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، مشيراً إلى أن ذلك، إذا رأت مصر أن هناك خطراً وشيكاً يُهدد أمن البلدين.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صحفي نقلته (سبوتنيك)، "في ظل ما تتعرض له بلادنا من تدخل تركي سافر، وانتهاك لسيادة ليبيا، بمباركة المليشيات المسلحة المسيطرة على غرب البلاد، وسلطة الأمر الواقع الخاضعة لهم، فإن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد المُنتخب من الشعب الليبي، والممثل لإرادته الحرة، يؤكد على ترحيبه بما جاء في كلمة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور ممثلين عن القبائل الليبية".

ودعا مجلس النواب الليبي في بيانه، إلى "تظافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر، بما يضمن دحر المحتل الغازي، ويحفظ أمننا القومي المشترك، ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة".

وأكد على أن "للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا"، مضيفاً أن "تصدينا للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحفظ ثروات ومقدرات الشعب الليبي من أطماع الغزاة المستعمرين، وتكون الكلمة العليا للشعب الليبي، وفقاً لإرادته الحرة ومصالحه العليا".

وأكد مجلس النواب الليبي على "ضمان التوزيع العادل لثروات شعبنا وعائدات النفط الليبي، وضمان عدم العبث بثروات الليبيين لصالح المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لكافة أبناء الشعب الليبي".

وتشهد ليبيا انقساماًَ حاداً في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد، الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دولياً.

وتمكنت حكومة الوفاق الليبية مؤخراً، بدعم من تركيا، من صد هجوم استمر لأكثر من عام من الجيش الوطني الليبي؛ لفرض السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلنت نيتها فرض السيطرة على كامل الأراضي الليبية.

وشهدت المعارك في ليبيا تطوراً كبيراً، بعدما أعلنت حكومة الوفاق بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة.

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