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شؤون فلسطينية

الغفري رئيساً لمجلس أمناء جامعة فلسطين

الغفري رئيساً لمجلس أمناء جامعة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
اعلنت جامعة فلسطين في غزة، عن تعيين رجل الأعمال عبد الكريم الغفري، رئيساً لمجلس أمناء الجامعة.

وقال كاظم دغمش، رئيس مجلس إدارة الجامعة: قرر مجلس إدارة الجامعة، تعيين رجل الأعمال عبد الكريم الغفري، رئيساً لمجلس أمناء جامعة فلسطين، لما يتميز به من صفات إدارية وعلاقات واسعة، متمنياً أن يسهم في تقدم الجامعة نحو مزيد من التميز والإبداع

يشار إلى أن رجل الأعمال الغفري، من مواليد غزة في عام 1956 من عائلة عريقة، وبعد أن أنهي دراسته الجامعية، انتقل إلى الإمارات العربية، حيث انخرط في أعمال المقاولات، فبرع فيها، وقد ساهم في بناء عشرات المؤسسات الخيرية التعليمية والطبية في فلسطين، وله باع طويل في عمل الخير، ومساعدة أبناء قطاع غزة.

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