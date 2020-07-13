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مصر: تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم الإثنين، 913 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، في البلاد، أنه تم تسجيل 77 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3935 حالة.

وقالت: إن عدد الحالات التي تم شفاؤها ارتفع ليصبح 24975 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 83001 حالة.

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