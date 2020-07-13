أبو هولي يبحث مع محافظ خانيونس المستجدات السياسية





رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د.أحمد أبو هولي مساء اليوم، محافظ خانيونس د.أحمد الشيبي في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة.وبحثا في اجتماع عقد على هامش الزيارة آخر التطورات والمستجدات السياسية التي تشهدها المنطقة وقرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بضم الأغوار وشمال البحر الميت وأجزاء من مناطق الضفة الغربية المصنفة (ج) تحت السيادة الإسرائيلية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين.ووضع أبو هولي المحافظ في صورة الأزمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث الدولية (أونروا)، وانعكاساتها السلبية على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.كما وأطلع المحافظ على أوضاع اللاجئين المعيشية الصعبة داخل المخيمات في الوطن الشتات وتأثير أزمة (كورونا)، على تفاقم أوضاعهم المعيشية وخاصة في مخيمات الضفة الغربية بعد ظهور عشرات الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في أوساط اللاجئين والجهود التي تبذلها دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية لمحاصرة هذا الوباء وعدم تفشيه بما في ذلك التنسيق مع وكالة الغوث الدولية حول الآليات الجديدة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.