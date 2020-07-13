فلسطين: ارتفاع وفيات الإثنين بفيروس (كورونا) إلى أربع

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت فلسطين في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وأفادت وزارة الصحة بوفاة مواطن (75 عاماً) من "بني نعيم" متأثراً بإصابته بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات منذ صباح اليوم الاثنين إلى أربع.



وكانت "الصحة" أعلنت مساء اليوم، وفاة مواطن (90 عاماً) من سكان مدينة الخليل، متأثراً بإصابته بالفيروس.



وكانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن حالتي وفاة بالفيروس، في مدينة الخليل، الاولى لمواطنة تبلغ من العمل 60 عاما، من بيت أولا، والثانية لمواطن (51) عاما.



يشار إلى أن فلسطين سجلت اليوم، وفق معطيات وزارة الصحة، 404 إصابات بالفيروس.