"الدفاع المدني" بنابلس يعقم مخيمين وبلدات وقرى ضمن أولوية تسجيل أكثر الإصابات بالفيروس

قالت محافظة نابلس اليوم الإثنين، إن طواقم الدفاع المدني تستمر بتنفيذ نشاطها الواسع، حيث أنجزت تعقيم مخيمين وستة من البلدات، والقرى شمال وشرق المحافظة.



وركزت الطواقم أثناء عملية التعقيم على محيط منازل المصابين والأماكن الحيوية في مخيم "بلاطة" و"عسكر" و"اجنسنيا" و"سبسطيا" و"زواتا" شمال نابلس و"بيت فوريك" و"دير الحطب" و"سالم" شرق نابلس.





يأتي ذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية ولجان الطوارئ وخلية الأزمة في محافظة نابلس في إطار عمل الأخيرة بإدارة أزمة (كورونا).













رام الله - دنيا الوطن