لتحديد خارطة المخالطين.. محافظ قلقيلية يصدر قراراً بإغلاق المدينة بشكل كامل

يأتي ذلك بناءً على تزايد عدد المصابين بفيروس (كورونا) في المدينة، واستناداً إلى توصيات لجنة الطوارئ الطبية، وفق تصريح نشرته المحافظة في صفحتها على (فيسبوك).



وأضاف: تم الإيعاز إلى المؤسسة الأمنية بتطبيق إجراءات مشددة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال عملها، فيما قامت وزارة الصحة بسحب 160 عينة من المخالطين تم إرسالها إلى المختبرات المركزية ننتظر نتائجها.



وقال محافظ قلقيلية: إن الطواقم الطبية ما زالت تعمل على سحب عينات أخرى من المخالطين حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة، وستبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم لتقييم الأوضاع أولاً بأول واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للحالة الوبائية.



كما ناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم التحرك بتاتاً، وتحت طائلة المسؤولية.



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة مساء اليوم الإثنين، إغلاق المدينة بشكل كامل ومنع الحركة منذ مساء هذه الليلة وحتى صباح يوم غد، حتى يتم تحديد خارطة المخالطين بشكل نهائي، حيث أن المخالطين يتوزعون على عدة أحياء من المدينة.