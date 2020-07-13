الحوثيون يعلنون استهداف منشأة نفطية جنوب السعودية





وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع: إن قوات الجماعة استخدمت العديد من الطائرات المسيرة في استهداف طائرات عسكرية وأماكن إقامة الطيارين ونظم صواريخ باتريوت الدفاعية في خميس مشيط وأهداف عسكرية أخرى في مطارات أبها وجازان ونجران.



وأضاف: أنها استهدفت أيضا المنشأة النفطية في منطقة جازان الصناعية مؤكدا أن الضربة كانت دقيقة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان التحالف الذي يحارب الحوثيين بقيادة السعودية، قال في وقت سابق يوم الاثنين: إنه اعترض ودمر أربعة صواريخ وست طائرات مسيرة مزودة بمتفجرات أطلقتها قوات الحوثيين ليلا باتجاه المملكة،



ولم يصدر تأكيد من السعودية لمواقع اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة أو ما إذا كانت قد أصابت أي أهداف.



رام الله - دنيا الوطنقال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن يوم الاثنين إن قوات الحوثيين أصابت منشأة نفطية كبيرة في منطقة صناعية بمدينة جازان في جنوب السعودية في إطار هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على المملكة ليل الأحد.