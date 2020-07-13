وسط خلاف مع "النهضة".. رئيس الوزراء التونسي يعلن قرب إجراء تعديل وزاري

الفخفاخ مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ اليوم الإثنين، أنه سيجري تعديلاً وزارياً في الأيام المقبلة "يتناسب مع مصلحة تونس العليا".



وقال الفخفاخ في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة: إن دعوة حركة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة تعتبر انتهاكاً صارخاً للعقد السياسي الذي يجمعها مع مكونات الائتلاف الحكومي.



وأضاف: أن دعوة حركة (النهضة) تشكل استخفافاً بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة وباقتصاد البلاد المنهك.



وتابع رئيس الوزراء التونسي: "تعرضنا إلى مساع حثيثة من قبل حركة النهضة غايتها إدخال تعديلات جوهرية في طريقة عملنا"، مشيراً إلى أن موقفها يؤكد تنصلها من مسؤولياتها كطرف في الائتلاف الحكومي.



وكانت (النهضة)، طالبت ببدء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة جديدة، معتبرة أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ.