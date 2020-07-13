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الصحة: وفاة مواطن (90) عاماً من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطن (90) عاماً من الخليل متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، وفاة مواطن (90) عاماً من سكان مدينة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه بوفاة المواطن المسن، ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس منذ صباح اليوم، إلى ثلاثة أشخاص.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن حالتي وفاة بالفيروس، في مدينة الخليل، الاولى لمواطنة تبلغ من العمل 60 عاما، من بيت أولا، والثانية لمواطن (51) عاما.

يشار إلى أن فلسطين سجلت اليوم، وفق معطيات وزارة الصحة، 404 إصابات بالفيروس.

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