إدارة سجون الاحتلال تبلغ الأسرى أن الأسير أبو وعر خضع لعملية جراحية



ومن الجدير ذكره أن إدارة سجون الاحتلال أعلنت عن إصابة أحد الأسرى بفيروس "كورونا" والذي تبين لاحقاً أنه الأسير كمال أبو وعر، المريض بالسرطان، والمحكوم بالسجن لمدة 6 مؤبدات و(50) عاماً، وكان قد نقل نهاية الأسبوع الماضي من سجن "جلبوع" لإجراء عملية جراحية له.



رام الله - دنيا الوطنأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى مساء اليوم الاثنين، أن الأسير كمال أبو وعر، خضع لعملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له، وجاء رد الإدارة بعد مطالبات من الأسرى بإجراء مكالمة هاتفية معه، لمعرفة وضعه الصحي والاطمئنان عليه، بعد أن تأكدت إصابته بفيروس "كورونا".ولفت نادي الأسير إلى أنه وحتى الآن لا تتوفر معلومات دقيقة حول الوضع الصحي للأسير أبو وعر، وأن غالبية المعلومات مصدرها إدارة سجون الاحتلال الأمر الذي يبقي هذه المعلومات في دائرة الشك.وفي هذا الإطار جدد نادي الأسير مطالبته العاجلة لجهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة الاطمئنان على الوضع الصحي للأسير أبو وعر ومعرفة ما يواجهه، والضغط بأن يكون هناك لجنة دولية محايدة، للاطلاع على أوضاع الأسرى، خاصة مع تصاعد انتشار الوباء، وإعلان الاحتلال مجدداً عن إصابات بين سجانيه، واستمراره في عمليات الاعتقال اليومية.وفي السياق أعلن الأسير محمد أبو الرب الملقب "بالتيع"، شروعه في إضراب مفتوح عن الطعام، إسناداً لرفيقه الأسير كمال أبو وعر الذي يواجه السجان والسرطان والوباء، علماً أن الأسير أبو الرب وهو من بلدة قباطية في جنين، محكوم بالسجن لمدة (30) عاماً ويقبع في سجن "النقب الصحراوي".