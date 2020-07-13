الشرطة والأجهزة الأمنية تفضان 13 حفلَ ثانوية عامة في نابلس





وقامت بإحضار ثلاثة أشخاص يقومون بأعمال التفحيط بالمركبات، وفضت 13 حفل ثانوية عامة أقيمت في أماكن مختلفة في المحافظة.





كما وأغلقت 13 محلاً تجارياً غير مسموح لها بالعمل وصالون حلاقة وكوفي شوب وإحضار أصحابها وتحرير ثلاث مخالفات لمحلات تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة والوقاية من الفيروس.





وحسب قرارات وزارة الصحة ولجنة الطب الوقائي في المحافظة، وأضافت أن هذا النشاط يصب في جهود الأجهزة الأمنية والمؤسسات الشريكة في رفع درجة الوعي والثقافة الصحية لدى المواطنين في سبيل محاصرة انتشار فيروس (كورونا) وحث المواطنين على حماية أنفسهم باتخاذ وسائل الوقاية المعلن عنها في برتوكولات وزارة الصحة بخصوص فيروس (كورونا).



وأشار العقيد حقوقي، سائد زهران، مدير شرطة المحافظة للدور المهم الذي تقوم به الشرطة والأجهزة الأمنية التوعوي والميداني في سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم مثمناً الدور التكاملي ما بينها وبين المؤسسات الشريكة في أهمية التوعية ونتائجها الإيجابية في محاصرة المرض.



رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة اليوم احتفالات نُظمت لطلبة ثانوية عامة، وأغلقت محلات تجارية وضبطت ألعاباً نارية ومفرقعات، فيما ألقت القبض على تاجرين يقومان بترويجها في نابلس، وعلى ثلاثة أشخاص كانوا يقومون بأعمال التفحيط بمركباتهم.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الشريكة نفذت سلسلة من الإجراءات بحق المخالفين بالقانون وقامت بإلقاء القبض على شخصين اثنين بحوزتهما ألعاباً نارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.