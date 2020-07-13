فيروس (كورونا) يضرب وحدةً مسؤولة عن معظم استخبارات إسرائيل





وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.578 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة.



وأكدت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 40.248 مصاباً، بينهم 183 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 365

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 13) الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، بأن فيروس (كورونا) يضرب أهم وحدات بالأجهزة الأمنية.وأوضحت أن فيروس (كورونا) ضرب في الفترة الأخيرة، الوحدة "8200"، مشيرة إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة تفشي وباء (كورونا) في تلك الوحدة.وأضافت: أن "8200" هي وحدة الاستخبارات المركزية التابعة لشعبة "أمان"، المسؤولة عن معظم استخبارات إسرائيل.وتابعت: أنه تم تسجيل أكثر من 100 مريض بفيروس (كورونا) في الوحدة، والكثير يخصعون للعزل.وكانت إسرائيل سجلت اليوم الإثنين، ارتفاعاً قياسياً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.