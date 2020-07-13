إسرائيل تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا)





وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.578 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة.



وأكدت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 40.248 مصاباً، بينهم 183 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 365.





رام الله - دنيا الوطنسجلت إسرائيل اليوم الإثنين، ارتفاعاً قياسياً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.