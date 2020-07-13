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دولي

إسرائيل تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تسجل ارتفاعاً قياسياً بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إسرائيل اليوم الإثنين، ارتفاعاً قياسياً في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.578 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة.

وأكدت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 40.248 مصاباً، بينهم 183 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 365.

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