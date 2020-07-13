تفاصيل لقاءين منفصلين في دمشق بين أبو عمرو وقيادتي "الشعبية" و"الديمقراطية"

زياد أبو عمرو

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رام الله - دنيا الوطن

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس مجلس الوزراء زياد أبو عمرو اليوم، مع كل من الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، بالإضافة إلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، كل على حدة.



وحضر اللقاء كل من سفير دولة فلسطين في دمشق محمود الخالدي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي، بالإضافة إلى السفير أنور عبد الهادي.



ووضع أبو عمرو قادة الفصائل الفلسطينية في صورة الرسالة التي أرسلها الرئيس محمود عباس إلى نظيره السوري بشار الأسد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما جرى خلال اللقاءات مناقشة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها، خاصة صفقة القرن ومؤامرة الضم، والحصار الذي تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية.



كذلك، جرى نقاش تعزيز العلاقات الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وكيفية مواجهة التحديات التي نتعرض لها اليوم، والسبل التي ممكن أن نتبعها حتى نسقط هذا المخطط (صفقة القرن) و"الضم".



من جهته، قال ناجي: إننا في الجبهة نحترم دور الرئيس الوطني الحريص على تجميع كل القوى في الساحة الفلسطينية بشأن تشكيل موقف فلسطيني وطني جماعي لمواجهة (صفقة القرن) ومؤامرة الضم التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها.



كما رحب ناجي بالخطوات الأخيرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تقوينا جميعا في مواجهة مؤامرة (صفقة القرن)، ومؤامرة الضم الإسرائيلية، مثمنا الجهود التي قام بها الرئيس محمود عباس والأخوة في القيادة الفلسطينية لمواجهة هذه المؤامرة، دوليا وعربيا وفلسطينيا.



وأضاف: أن إنهاء الانقسام الفلسطيني يعد خطوة مهمة جدا لتحقيق وحدة وطنية شاملة تضم كل الساحة الفلسطينية على قاعدة موقف سياسي موحد ضد صفقة القرن وضد مؤامرة الضم وهذا يجمعنا جميعا، ويشكل قاسما مشتركا وأرضية مناسبة لتجميع كل القوى والفصائل في الساحة الفلسطينية.



بدوره، عبر أبو أحمد فؤاد عن تأييده لكل المواقف الدبلوماسية التي اتخذت من قبل المنظمة ومن قبل الرئيس عباس لمواجهة صفقة القرن ومؤامرة الضم.



وأشار إلى تأييد الجبهة لكل المواقف التي تعزز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لمواجهة هذا التآمر الذي تلعب الولايات المتحدة الأميركية فيه دورا رئيسيا.