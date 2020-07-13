رسالة جوابية خطية من بشار الأسد إلى الرئيس عباس





وقال عبد الهادي، في تصريح له، إن رسالة الرئيس عباس إلى نظيره السوري، رسالة هامة جدا خاصة في هذه الظروف، وفي ظل ما تواجهه فلسطين وسوريا من مؤامرات أميركية إسرائيلية.



وأضاف: أن "اللقاءات مع قادة الفصائل المتواجدة في سوريا تركزت على توحيد الجهود لمواجهة ما يسمى (صفقة القرن) ونية نتنياهو بالضم".



وتابع عبد الهادي: الآن الساحة الفلسطينية موحدة والجميع متفق على مواجهة هذه المشاريع والجميع موحد أن السفينة يقودها الرئيس محمود عباس بامتياز وبجدارة، واستطاع أن يشكل جبهة دولية لمواجهة القرارات الإسرائيلية، والأجواء جيدة وممتازة مع كل القوى التي التقينا بها".



رام الله - دنيا الوطنتسلم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس مجلس الوزراء زياد أبو عمرو، من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، رسالة خطية جوابية من الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى الرئيس محمود عباس.جاء ذلك خلال لقاء أبو عمرو، مع المقداد، اليوم الاثنين، في العاصمة السورية دمشق، بحضور مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).