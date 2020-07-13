مديرية النقل والمواصلات في سلفيت تنشر إعلاناً "مهماً" للسائقين

نشرت مديرية النقل والمواصلات في محافظة سلفيت مساء اليوم الإثنين، إعلاناً "مهما" للسائقين.





وقالت المحافظة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "بالاتفاق بين عطوفة محافظ سلفيت ومعالي وزير النقل والمواصلات ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء 14/7 تعمل مديرية النقل والمواصلات في محافظة سلفيت بعدد من الموظفين (فقط تجديد الرخص الشخصية ورخص المركبات).





وأضافت: أن ذلك سببه عدم وجود فاحص مركبات وفاحص سواقين في المديرية، مع ضرورة الالتزام باجراءات السلامة الوقائية.

رام الله - دنيا الوطن