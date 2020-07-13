"الخارجية": لا وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم





كما أفادت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن الحالة الوبائية، بأن هناك 3507 إصابة بالفيروس، بينما هناك 1523حالة تعافي.



وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، في صفوف جالياتنا حول العالم.



وقام فريق العمل المختص صباح هذا اليوم بالاطمئنان على سلامة إجراءات مغادرة وفدين جديدين من العالقين في الوطن إلى كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت طواقم الإدارة العامة للمعابر والحدود والشرطة والأجهزة المختلفة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتأمين مغادرة الوفدين بطريقة صحية وآمنة ومريحة.





كما قام الفريق باستقبال "الأحباب" القادمين من دولة الكويت، حيث استقبلتهم أيضاً قوات الأمن الوطني والشرطة وفريق عمل الأمن الوقائي وطواقم وزارة الصحة.





وتم أخذ عينات الفحص من "الأحباب" القادمين جميعاً للتأكد من سلامتهم.



وأكد فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين الذي يتابع الأوضاع الصحية والمعيشية للجاليات الفلسطينية حول العالم منذ بداية الجائحة، أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة أو إصابة في صفوف الجاليات في جميع دول العالم، ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بين صفوف أبناء الجالية في ولاية "ميتشيغن"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1917، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.



وأكدت سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي، عدم وجود أية إصابة في صفوف أبناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم عبر رؤساء الجاليات والمسؤولين في تلك الدول، للاطمئنان على صحتهم والاطلاع على احتياجاتهم.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي، أنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الإصابات المسجلة حتى الآن 32، تعافى منها 25 حالات ليبقى عدد الحالات النشطة، 6، وحالة وفاة واحدة سابقة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الإثنين، بأن هناك 178 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.