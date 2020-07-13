جنين: تسجيل ثلاث حالات تعافي من فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت محافظة جنين، اليوم الإثنين، تسجيل ثلاث حالات تعافي من فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وبذلك يصبح عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس (كورونا)، في محافظة جنين، ست حالات، كما قال محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب.



وكان الرجوب أفاد اليوم الإثنين، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مخيم جنين.



وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن الإصابة لفتاة تبلغ من العمر (14 عاماً)، وهي ابنة المصاب الوحيد في المخيم.