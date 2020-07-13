نقاش عبر الاتصال المرئي بين فلسطينيين وإسرائيليين حول "دعم جهود بناء السلام"









وقال: مناقشة ممتازة اليوم حول الحاجة للحوار، والحفاظ على احتمالات السلام، والمخاطر الخطيرة للضم المحتمل.

وأضاف ملادينوف: "ستواصل الأمم المتحدة دعم جهود بناء السلام". وأعرب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن شكره للإسرائيليين والمجتمع المدني الفلسطيني، لعملهم في بناء السلام الذي هو "مصدر إلهام"، وفق تعبيره.





ووفق صورة نشرها ملادينوف عبر (تويتر)، فقد ظهر عدد من النشطاء الفلسطينيين ضمن الحوار الذي كان برعايته.













رام الله - دنيا الوطنشارك فلسطينيون من المجتمع المدني الفلسطيني، في نقاش ضم إسرائيليين، وذلك عبر الاتصال المرئي (فيديو كونفرنس)، حول دعم جهود بناء السلام، برعاية الأمم المتحدة.