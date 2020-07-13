"الخارجية" تعلن للمواطنين عن رحلات إجلاء جديدة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد فريق العمل المختص في سفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بتسيير رحلة جديدة من الملكية الأردنية للقيام بعملية إجلاء مشتركة للعالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم 20 من تموز/يوليو الجاري.



وستقلع من مطار القاهرة الدولي الساعة 6:45، وفي بيان لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



كما أفاد الفريق بتسيير رحلة جديدة للملكية إلى دبي لإجلاء العالقين الفلسطينيين بتاريخ 19 من تموز/يوليو.



كما أكد أيضاً أنه تم اعتماد طائرة أكبر للإجلاء من دولة قطر.