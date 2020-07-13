المالكي: استمرار الجهود مع مصر لعودة العالقين لقطاع غزة

أكد وزير الخارجية د.رياض المالكي، اليوم الإثنين على أن الفوج الأخير لعودة العالقين الفلسطينيين من الولايات المتحدة، سيكون يوم 28 من الشهر الجاري.





كما أكد خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة د.محمد اشتية اليوم الإثنين، استمرار الجهود مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لعودة أبنائنا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، معرباً عن شكره للحكومة المصرية إزاء التسهيلات التي قدمتها لأبنائنا العالقين من قطاع غزة، لتسهيل عودتهم إلى الوطن.



واستعرض المالكي، الجهود الدبلوماسية المبذولة في المحافل الدولية مع كل مكونات صنع القرار في الدول المختلفة لمواجهة مخططات الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الضغوط الدولية أسهمت في إرجاء العملية التي كانت مقررة في الأول من تموز/يوليو الجاري، لافتا إلى قيام الرئيس محمود عباس، بسلسلة اتصالات مع زعماء العديد من الدول لوقف تلك المخططات. واستعرض المالكي، الجهود الدبلوماسية المبذولة في المحافل الدولية مع كل مكونات صنع القرار في الدول المختلفة لمواجهة مخططات الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها.

رام الله - دنيا الوطن