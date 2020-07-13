سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 1401 دونم بسلفيت

رام الله - دنيا الوطنأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من قرية ياسوف بمحافظة سلفيت بالاستيلاء على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1,401دونم في منطقة زعترة الواقعة على الشارع الرئيسي لمدخل ياسوف لصالح محطة ضخ لمستوطنة "تفوح" ، واعطاء مهلة 60 يوم للاعتراض.وأكد محافظ سلفيت عبدالله كميل، أن سلطات الاحتلال بهذا السلوك العنجهيي تضرب بعرض الحائط كل الاعتبارات، مضيفاً إلى ان التوسعات الاستيطانيه تتزايد في محافظة سلفيت حيث يتم مصادرة الاراضي وتجريف الاشجار وشق الطرق الالتفافية الخاصة بالمستوطنين في ابشع صور العنصرية، وذلك ضمن سياسة حكومة اليمين الاسرائيلي الممنهجة للسيطرة على الارض الفلسطينية وافراغها من سكانها الاصليين.وأصدر محافظ سلفيت، تعليماته لجهات الاختصاص في المحافظة؛ لمتابعة هذا الموضوع قانونياً، بالتنسيق مع المجالس البلدية والقروية والمؤسسات ذات العلاقة؛ داعياً المواطنين وأصحاب هذه ألأراض، للتمسك بها، والعمل على استصلاحها، وتوفير ما يلزم للمتابعة القانونية.