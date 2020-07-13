تعزيز الجهود التنموية بغزة.. مجلس الوزراء برئاسة اشتية يصدر قرارات "مهمة"





جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر مجلس الوزراء بمدينة رتم الله، حيث صادق المجلس على تخصيص 100 إحداث مالي تعاقدي بشكل استثنائي لتعيين كارد طبي في وزارة الصحة لدعم جهود الوزارة في مواجهة جائحة (كورونا).



كما قرر اعتماد بعض توصيات المحافظين والغرف التجارية في المحافظات المصابة بجائحة (كورونا) بخصوص تخفيف حالة الإغلاق للمنشآت الصغيرة والسماح لهم بالعمل أثناء فترات النهار ووفق التعليمات الصحية المشددة والرقابة الميداينة من قبل جهات الاختصاص.



وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحكيم جوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الانسانية للعام 2020، بالإضافة إلى اعتماد تعديل قانون تشجيع الاستثمار بما يضمن منح الحوافز للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة.



رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء برئاسة د.محمد اشتية اليوم الإثنين، إقرار حزمة من السياسات لضبط وتعزيز الجهود التنموية الحكومية في المحافظات الجنوبية.