بيت لحم: تجريف 10 دونمات من أراضي كيسان لصالح مستوطنة (ايبي هناحل)



وافاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان احمد غزال، بأن عمليات التجريف التي طالت نحو 10 دونمات، تزامنت مع نصب أعمدة كهرباء في محيطها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يشار الى ان قرية كيسان تتعرض الى هجمة اسرائيلية تمثلت مؤخرا بوقف البناء في مدرسة.





رام الله - دنيا الوطنجرفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مساحات من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم، لصالح توسيع حدود مستوطنة "ايبي هناحل" المقامة على اراضي القرية.