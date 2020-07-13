بريطانيا تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وقالت الحكومة البريطانية إن إجمالي عدد حالات الوفاة من بين الإصابات المؤكدة بـ (كوفيد-19) ارتفع إلى 44830 حالة .



وهذه الزيادة في عدد الوفيات اليومية هي الأقل منذ أوائل آذار/مارس لكن عددا أقل من الوفيات يتم الإعلان عنه بشكل عام في العطلة الأسبوعية.





رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الإثنين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.