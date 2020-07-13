دولي

بريطانيا تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

بريطانيا تسجل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الإثنين 11 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الحكومة البريطانية إن إجمالي عدد حالات الوفاة من بين الإصابات المؤكدة بـ (كوفيد-19) ارتفع إلى 44830 حالة .

وهذه الزيادة في عدد الوفيات اليومية هي الأقل منذ أوائل آذار/مارس لكن عددا أقل من الوفيات يتم الإعلان عنه بشكل عام في العطلة الأسبوعية.

أخبار ذات صلة

الرئيس الإندونيسي: نتوقع أن تكون ذروة تفشي (كورونا) في أغسطس وسبتمبر

الرئيس الإندونيسي: نتوقع أن تكون ذروة تفشي (كورونا) في أغسطس وسبتمبر

الشرطة الإسرائيلية تختبر مركبات مصفحة من طرازين مختلفيْن

الشرطة الإسرائيلية تختبر مركبات مصفحة من طرازين مختلفيْن

توقعات بأن تبدأ روسيا المرحلة الثالثة لاختبار لقاح (كوفيد-19) بمنتصف أغسطس

توقعات بأن تبدأ روسيا المرحلة الثالثة لاختبار لقاح (كوفيد-19) بمنتصف أغسطس

عضو (كنيست): نواجه تحدياً لم نواجهه من قبل بالنسبة لـ (كورونا) والشتاء سيهبط كـ&#34;النيزك&#34;

عضو (كنيست): نواجه تحدياً لم نواجهه من قبل بالنسبة لـ (كورونا) والشتاء سيهبط كـ"النيزك"

أكثر من 13 مليون مصاب بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم

أكثر من 13 مليون مصاب بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم

&#34;الصحة العالمية&#34;: لا عودة للحياة الطبيعية بالمستقبل المنظور بسبب (كورونا)

"الصحة العالمية": لا عودة للحياة الطبيعية بالمستقبل المنظور بسبب (كورونا)

نتنياهو يتعهد بالتشاور مع ممثلي اليهود المتشددين قبل فرض قيود أو إغلاق

نتنياهو يتعهد بالتشاور مع ممثلي اليهود المتشددين قبل فرض قيود أو إغلاق

الخارجية التركية: سنبلغ (يونسكو) بالخطوات اللاحقة بخصوص &#34;آيا صوفيا&#34;

الخارجية التركية: سنبلغ (يونسكو) بالخطوات اللاحقة بخصوص "آيا صوفيا"

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

بيت لحم: تجريف عشرة دونمات من أراضي كيسان لصالح إحدى المستوطنات

بيت لحم: تجريف عشرة دونمات من أراضي كيسان لصالح إحدى المستوطنات

&#34;الخارجية&#34; تعلن للمواطنين عن رحلات إجلاء جديدة

"الخارجية" تعلن للمواطنين عن رحلات إجلاء جديدة

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 1401 دونم بسلفيت

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض بمساحة 1401 دونم بسلفيت

بيت لحم: تجريف 10 دونمات من أراضي كيسان لصالح مستوطنة (ايبي هناحل)

بيت لحم: تجريف 10 دونمات من أراضي كيسان لصالح مستوطنة (ايبي هناحل)

اشتية: السماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة واستمرار منع الحركة بين المحافظات

اشتية: السماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة واستمرار منع الحركة بين المحافظات

شاهد: جامعة غزة تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الأول في تكنولوجيا المعلومات والأعمال

شاهد: جامعة غزة تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الأول في تكنولوجيا المعلومات والأعمال

محافظ نابلس يصدر قراراً بشأن مخيم &#34;عسكر القديم&#34;

محافظ نابلس يصدر قراراً بشأن مخيم "عسكر القديم"

قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض في سلفيت

قوات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على قطعة أرض في سلفيت

منوعات

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بفيروس (كورونا)

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

سميرة توفيق تجري عملية قسطرة في القلب

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

فنانة مصرية تعلن تلقيها رسالة مفاجئة من أحد المتحرشين بها

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

نقل فنانة شهيرة إلى العناية المركزة بسبب نوبة قلبية

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

فنانة سورية خرجت من السجن.. و رفض لعودتها الى النقابة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

شاهد:هبة نور تحتفل بعيد ميلادها بعد تصريحات الخيانة

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

مي العيدان تفجّر سراً عن مقطع غادة عبد الرازق الفاضح

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

فنان خليجي متهم بإهانة الخليجيات بسبب ما قاله عن الزواج من سعودية

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

بعد زوجها... اصابة نجمة بوليوود وطفلتها بفيروس (كورونا)

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

زوجة عاصي الحلاني يوم تتويجها ملكة جمال منذ 31 عاماً.. من تشبه من ابنتيها؟

عربي

الأردن تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

&#34;الصحة&#34; السورية: مؤشر خطر العدوى بفيروس (كورونا) يرتفع

"الصحة" السورية: مؤشر خطر العدوى بفيروس (كورونا) يرتفع

العراق: 100 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: 100 وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

تفجير انتحاري لسيارة ملغومة في العاصمة الصومالية ونجاة قائد الجيش

تفجير انتحاري لسيارة ملغومة في العاصمة الصومالية ونجاة قائد الجيش