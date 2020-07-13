الأردن تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سجل الأردن اليوم الإثنين، 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، جميعها غير محليّة.



ووفق ما جاء في بيان لوزارة الصحة، فإن الإصابات على النحو الآتي، ثلاث حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، وحالة لسائق شاحنة أردني قادم عبر حدود العمري.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 1183 حالة.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 11 حالة شفاء لهذا اليوم، وإجراء 5746 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 471801 فحص.





رام الله - دنيا الوطن