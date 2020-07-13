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شؤون فلسطينية

حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من الخليل

حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) لمواطن من الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين مساء اليوم الإثنين، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة الصحة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): إن مواطناً يبلغ من العمر (51 عاماً) من الخليل توفي متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).

وقبل الإعلان عن هذه الحالة، أفادت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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