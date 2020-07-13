توقعات بأن تبدأ روسيا المرحلة الثالثة لاختبار لقاح (كوفيد-19) بمنتصف أغسطس

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب المعهد الروسي الذي يطور أحد لقاحات فيروس (كورونا) المحتملة في البلاد، عن أمله ببدء اختبار المرحلة النهائية على مجموعة صغيرة من عامة الناس في منتصف آب/أغسطس.



ومن بين 19 لقاحاً تجريبياً لمرض (كوفيد-19) في التجارب البشرية على الصعيد العالمي، دخل لقاحان فحسب تجارب المرحلة الثالثة النهائية، أحدهما من شركة "سينوفارم" الصينية والآخر من إنتاج شركة "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد.



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مدير المعهد، أنه من المقرر أن تصبح شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية الثالثة في وقت لاحق هذا الشهر، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكشف تقرير منفصل لوكالة الإعلام يوم الأحد، أن نتائج أولية من أول تجربة بشرية على نطاق صغير للقاح طوره معهد جاماليا في موسكو أظهرت أنه آمن للاستخدام.



ونقلت الوكالة عن ألكسندر جينسبرج مدير المعهد قوله "في الفترة ما بين 14 و15 آب/أغسطس، آمل أن يتم تداول الكمية الصغيرة من اللقاح التي سننتجها".



وذكرت الوكالة نقلا عن جينسبرج أن هذا سيعادل تجربة المرحلة الثالثة، لأن الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح سيظلون تحت الإشراف.