عضو (كنيست): نواجه تحدياً لم نواجهه من قبل بالنسبة لـ (كورونا) والشتاء سيهبط كـ"النيزك"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست)، العضو تسفي هاوزر: إن الموجة الثانية من فيروس (كورونا) التي تمر حالياً، هي صغيرة مقارنة بما هو متوقع من تفشي للمرض في الشتاء.



وقال في تصريحات نقلتها (إذاعة 103Fm) الإسرائيلية: إنه "لدينا ثلاثة أشهر فقط للاستعداد للشتاء الذي سيهبط علينا مثل النيزك، إسرائيل تواجه تحديا لم تواجهه من قبل".



وارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في إسرائيل، اليوم الإثنين، إلى 20333 حالة نشطة، وذلك بعد تسجيل 1221 إصابة جديدة منذ أمس الأحد.



وأعلنت وزارة الصحة، أن هناك 172 مصابًا بحالة الخطر يستعين نحو 51 منهم بأجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي.



وبلغ عدد الوفيات منذ اندلاع جائحة الكورونا 364 حالة وفاة معظمهم من المسنين.