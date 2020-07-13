"الصحة" السورية: مؤشر خطر العدوى بفيروس (كورونا) يرتفع

"الصحة" السورية: مؤشر خطر العدوى بفيروس (كورونا) يرتفع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة السورية، إن مؤشر خطر العدوى بفيروس (كورونا) يرتفع، مطالبة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد.
قالت وزارة الصحة السورية، إن مؤشر خطر العدوى بفيروس (كورونا) يرتفع، مطالبة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بعد تسجيل 138 إصابة بالفيروس خلال أقل من أسبوعين، فيما يتوسع انتشار المرض أفقيا وعموديا".
وأشارت الوزارة إلى أنه "من الملاحظ التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية، لاسيما في أماكن التجمعات والأسواق ووسائل النقل العامة والمحلات التجارية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "من الملاحظ التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية، لاسيما في أماكن التجمعات والأسواق ووسائل النقل العامة والمحلات التجارية".
وقالت: إن ذلك "يعرض المجتمع بأكمله لخطر العدوى ويهدد بشكل خاص حياة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض قلبية وعائية وداء السكري والمشاكل الرئوية والكلوية ومنقوصي المناعة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).
وسجلت سوريا حتى اليوم 417 إصابة، منها 262 حالة نشطة، و136 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.
وسجلت سوريا حتى اليوم 417 إصابة، منها 262 حالة نشطة، و136 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية (في 19 من الشهر الجاري) دعت الوزارة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية خلال حملات الدعاية، وضمن المراكز الانتخابية، وشددت على ضرورة الالتزام بتحقيق شروط التباعد المكاني وتجنب الازدحام.
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