"الصحة" السورية: مؤشر خطر العدوى بفيروس (كورونا) يرتفع





وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بعد تسجيل 138 إصابة بالفيروس خلال أقل من أسبوعين، فيما يتوسع انتشار المرض أفقيا وعموديا".



وأشارت الوزارة إلى أنه "من الملاحظ التراخي في الالتزام بالإجراءات الوقاية والاحترازية، لاسيما في أماكن التجمعات والأسواق ووسائل النقل العامة والمحلات التجارية".





وقالت: إن ذلك "يعرض المجتمع بأكمله لخطر العدوى ويهدد بشكل خاص حياة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض قلبية وعائية وداء السكري والمشاكل الرئوية والكلوية ومنقوصي المناعة"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وسجلت سوريا حتى اليوم 417 إصابة، منها 262 حالة نشطة، و136 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.





ومع اقتراب الانتخابات التشريعية (في 19 من الشهر الجاري) دعت الوزارة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية خلال حملات الدعاية، وضمن المراكز الانتخابية، وشددت على ضرورة الالتزام بتحقيق شروط التباعد المكاني وتجنب الازدحام.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة السورية، إن مؤشر خطر العدوى بفيروس (كورونا) يرتفع، مطالبة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في البلاد.