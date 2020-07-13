تفجير انتحاري لسيارة ملغومة في العاصمة الصومالية ونجاة قائد الجيش

قاد انتحاري اليوم الإثنين، سيارة محملة بالمتفجرات صوب قافلة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، فيما نجا قائد الجيش، الجنرال يوسف راجي من الإصابة الذي كان بالقرب من الاتفجار.



وأسفر التفجير عن مقتل مدني، وفق ما قالت مصادر طبية لوكالة أنباء (رويترز)، فيما أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال العقيد عبدي قاني علي المتحدث باسم الجيش، إن قائد الجيش كان قرب المستشفى العسكري في منطقة هودان في العاصمة مقديشو عندما وقع الانفجار.



وأضاف: "فتح حرس القائد النار على سيارة الانتحاري الملغومة لدى محاولتها مسرعة الاصطدام بالرتل. قُتل الانتحاري بالرصاص وانفجرت سيارته الملغومة. نجا القائد وحراسه دون إصابات".







وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب في بيان: "نفذنا عملية استشهادية في مقديشو. الهدف كان رتلا عسكريا يرافق قادة كبار من المرتدين".



رام الله - دنيا الوطن