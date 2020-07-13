دولي

أكثر من 13 مليون مصاب بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم

أكثر من 13 مليون مصاب بفيروس (كورونا) في جميع أنحاء العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد، علامة فارقة جديدة في انتشار المرض، بعدما تجاوزت 13 مليونا شتى أنحاء العالم، وفق إحصائية لوكالة أنباء (رويترز).

وأودى المرض بحياة أكثر من نصف مليون شخص في سبعة أشهر، حيث هناك أكثر من 568500 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس حتى الآن، وهي في نفس نطاق عدد الوفيات المسجلة عالميا بالإنفلونزا الحادة.

وتم تسجيل الحالة الأولى في الصين في كانون الثاني/يناير الماضي، ووصل عدد حالات الإصابة إلى مليون حالة بعد ثلاثة أشهر.

وفي غضون خمسة أيام فقط ارتفع عدد الإصابات إلى 13 مليونا من 12 مليون حالة حتى الثامن من تموز/يوليو.

وتم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في مدينة ووهان الصينية في العاشر من كانون الثاني/يناير، قبل أن تتصاعد حالات الإصابة والوفاة في أوروبا وتنتقل لاحقا إلى الولايات المتحدة.

ويتسارع المرض في أمريكا اللاتينية أكثر من غيرها، حيث سجلت الأمريكتان أكثر من نصف عدد الإصابات في العالم ونصف الوفيات، وفق إحصاء (رويترز).

وسجلت الولايات المتحدة رقما عالميا بلغ 69070 إصابة في العاشر من تموز/يوليو، وفي البرازيل أثبتت الفحوص إصابة 1.86 مليون شخص بالمرض من بينهم الرئيس جايير بولسونارو وسجلت أكثر من 72000 حالة وفاة.

ومنذ الأول من تموز/يوليو تسجل الهند، صاحبة ثالث أكبر عدد من الإصابات، 23000 إصابة جديدة في المتوسط يوميا.

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