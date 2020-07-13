اشتية: السماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة واستمرار منع الحركة بين المحافظات





جاء ذلك وفق ما ذكر رئيس الوزراء د.محمد اشتية عبر صفحته على (فيسبوك)، عطفاً على الرسائل الواردة من الغرف التجارية والمحافظين في محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة ونابلس.









كما قررت الحكومة الإبقاء على إغلاق جميع صالات الأفراح وبيوت العزاء والمطاعم (باستثناء خدمات التوصيل) والمقاهي والنوادي الرياضية وصالونات الحلاقة والتجميل ورياض الأطفال والمسابح والمتنزهات.



وشددت على استمرار منع الحركة بين جميع محافظات الوطن باستثناء حركة التجارة ولمدة أسبوعين،على أن يراجع الوضع بشكل يومي.



كما أعلنت الحكومة منع الحركة والتنقل في جميع المحافظات في المدن والقرى والمخيمات يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين.



كما تمنع الحركة والتنقل بين المدن والقرى والمخيمات في المحافظات اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد ولمدة أسبوعين.

وكانت الرسائل ناشدت الحكومة بزيادة المرافق الاقتصادية المشمولة بالفتح خلال أيام الإغلاق الأربعة ولا سيما تلك المتعلقة باصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة.

رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة ولجنة الطوارئ اليوم الإثنين، السماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة على أن تلتزم بالبروتركول الصحي وتجنب الاكتظاظ.