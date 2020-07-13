شاهد: جامعة غزة تفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الأول في تكنولوجيا المعلومات والأعمال

رام الله - دنيا الوطنافتتحت جامعة غزة اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي الأول في تكنولوجيا المعلومات والأعمال بالتعاون مع جامعة (UTM) الماليزية.وقالت رنا البطش، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر: إن المؤتمر يختص بالمواضيع المشتركة التي تجمع بين قطاع تكنولوجيا المعلومات والأعمال، لافتةً إلى أن الأبحاث المقبولة ستنشر ضمن الموسوعة البحثية العالمية (Elsevier) بالإضافة إلى نشر الأبحاث العربية في عدد خاص من مجلة جامعة غزة للدراسات والأبحاث.وأضافت البطش لـ "دنيا الوطن": أن الجامعات الفلسطينية تعيش تحديات كبيرة والمؤتمرجاء ليثبت ان الجامعات قادرة على النجاح في اي تحدي يواجهها، وأن رغم الحصار الاسرائيلي والوباء نحقق انجازات ملموسة يشهدها العالم لأجمع".وأضاف طارق ابو حجير رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: أن المؤتمر دولي نوعي به العديد من المشاركات على مستوى الدول من فلسطين، وماليزية، والسعودية، مصر، الجزائر، مضيفاً أن مايميز المؤتمر نوعية المحاور التي يتناولها الباحثين.