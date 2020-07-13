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دولي

"الصحة العالمية": لا عودة للحياة الطبيعية بالمستقبل المنظور بسبب (كورونا)

"الصحة العالمية": لا عودة للحياة الطبيعية بالمستقبل المنظور بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين إن إصابات فيروس (كورونا) المستجد، في ازدياد مطرد، محذرة من تدهور الوضع الصحي حول العالم.

وقالت المنظمة على لسان مديرها العام، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف: إن العديد من الدول، تتحرك في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بفيروس (كورونا).

وأضاف: "دعوني أكون صريحا، الكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا يزال الفيروس العدو العام الأول".

وأردف: "إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الاتجاه الوحيد الذي سيتبعه هذا الوباء، هو أن يسوء أكثر فأكثر فأكثر. ولا يجب أن تسير الأمور على هذا النحو".

وتابع: أن هناك ارتفاعاً مثيراً للقلق في إصابات الفيروس في عدة دول، مشيرة إلى أنه "لا عودة للحياة الطبيعية في المستقبل المنظور بسبب (كورونا).

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