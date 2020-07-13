فلسطين: تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)





وبذلك يبلغ عدد الإصابات التي تم الإعلان عن تسجيلها اليوم الإثنين، 404 إصابات.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الإثنين، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، بعد الساعة 12:00 ظهراً.وأضافت في تصريح عبر صفحة المحافظة على (فيسبوك) أن من بين الإصابات الجديدة 46 في ضواحي القدس، و49 في محافظة رام الله والبيرة، وتسع في محافظة قلقيلية وإصابة في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة نابلس.وكانت "الصحة" أعلنت صباح اليوم الإثنين، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغت 298 إصابة.